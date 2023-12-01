الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انتخابات الرئاسة.. المصريون فى الدول الإفريقية يتوافدون على المقار الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

يواصل المصريون المقيمون في الدول الإفريقية التوافد على مقار اللجان الفرعية ببعثات مصر الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024.

وفتحت السفارات والقنصليات المصرية في البلدان الإفريقية أبوابها في التاسعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي لكل دولة أمام المواطنين من أبناء الجاليات المصرية؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام.

الممارسة الحرة والنزيهة للعملية الديمقراطية في مصر

قامت السفارات والقنصليات المصرية بالدول الإفريقية بتوفير كافة التسهيلات للمواطنين الذين يتوافدون على اللجان الفرعية؛ لممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية، بالنظر إلى دورهم ومسئوليتهم الوطنية في كافة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة في إطار من الممارسة الحرة والنزيهة للعملية الديمقراطية في مصر.

وكانت غالبية السفارات والقنصليات قد نشرت صورة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك عبر الحسابات الخاصة بالسفارات على مواقع التواصل ومواقعها الإلكترونية؛ مما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على كافة الإجراءات والتيسيرات المتاحة خلال عملية التصويت.

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كما أعلنت معظم السفارات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية، والتي تتواجد في مقار السفارات والقنصليات، وأهابت بأبناء الجاليات المصرية لأداء واجبهم الوطني بالمشاركة في التصويت مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومي حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته في الانتخاب.

كما فتحت السفارات والقنصليات المصرية في البلدان الأوروبية أبوابها، في التاسعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلى لكل دولة، أمام المواطنين من أبناء الجاليات المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام.

ومن المتوقع أن تتزايد أعداد الناخبين في معظم العواصم الأوروبية بعد عصر اليوم الجمعة (يوم عمل بأوروبا) وكذا يوم غد السبت وبعد غد الأحد (العطلة الأسبوعية فى هذه الدول).

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