بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية بفلسطين وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا

أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها، ببدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية بفلسطين وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا.

بدء تصويت المصريين بالخارج في الدنمارك والسويد

كما بدأ تصويت المصريين بالخارج في الدنمارك والسويد وبلجيكا وبولندا والنمسا وسويسرا وهولندا والمجر والنرويج.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.