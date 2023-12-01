الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الوطنية للانتخابات": متابعة مستمرة لعمليات فتح المقار الانتخابية لتصويت المصريين فى الخارج

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك متابعة مستمرة لعمليات فتح المقار الانتخابية لتصويت المصريين في الخارج، وذلك في نبأ عاجل عبر فضائية "إكسترا نيوز".

غرفة العمليات المركزية تتابع بشكل دقيق لأماكن التصويت

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع بشكل دقيق أماكن التصويت بالخارج وجاهزيتها عبر التقنيات المتطورة.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

تصويت المصريين في الخارج الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة مستمرة عمليات فتح المقار الانتخابية المقار الانتخابية

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