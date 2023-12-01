الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب أحمد إدريس: المشاركة الكبيرة فى الانتخابات ستكون رسالة قوية للعالم

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس

أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب ومنسق التحالف الوطني للعمل الأهلي بالأقصر، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية،  مشيرًا إلى أنها واجب وطني ودستوري على كل مواطن له حق التصويت في الانتخابات.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة حريصة علي حث المواطنين علي المشاركة السياسية في الانتخابات، وتفعيل ممارسة ذلك الحق الدستوري، والواجب الوطني، وذلك في إطار خطوات بناء الجمهورية الجديدة التى يتشارك في بنائها جميع المصريين.
 

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وزير العمل: تنسيق مع السفارات والقنصليات لتقديم التسهيلات لمشاركة العمالة المصرية بالانتخابات الرئاسية

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في 25 دولة.. المصريون بالخارج يبدأون التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

 استكمال التنمية والاستقرار في البلاد

ناشد النائب أحمد إدريس المصريين بالخارج بالمشاركة في الانتخابات، وكذلك المصريين بالداخل في أيام التصويت المحددة لهم، وذلك للقيام بدورهم الوطني تجاه بلادهم، واستكمال ما تم بها من تنمية واستقرار، ومشروعات قومية في مختلف المجالات والقطاعات.
وأكد إدريس أن المشاركة الكبيرة في الانتخابات ستكون رسالة قوية للعالم بموقف المصريين تجاه التحديات التى تواجه البلاد مؤخرا، لاسيما فكرة التهجير القسري للفلسطينيين إلي سيناء، وذلك بإثبات وعيهم لمخططات الخارج، الأمر الذي يتطلب اصطفافا وطنيا والتحاما شعبيا كبيرا في مواجهة تلك التحديات. 

تصويت المصريين في الخارج 

بدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.

وحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون ساريًا.

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