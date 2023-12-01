الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير العمل: تنسيق مع السفارات والقنصليات لتقديم التسهيلات لمشاركة العمالة المصرية بالانتخابات الرئاسية

وزير العمل
وزير العمل

أكد وزير العمل حسن شحاتة أهمية مشاركة العمالة المصرية في  الانتخابات الرئاسية من منطلق دورهم الوطني تجاه وطنهم وممارسة حقهم الدستوري، مشيرا إلى أنه أصدر توجيهات لمكاتب التمثيل العمالي في الخارج لتوعية العمالة المصرية بأهمية مشاركتهم في هذا العرس الديمقراطي وتقديم التسهيلات اللازمة بالتنسيق مع سفاراتنا والقنصليات في الخارج، خاصة وأن تلك المكاتب العمالية داخل مقرات السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

وناشد وزير العمل العمال في الخارج بالتواجد أمام صناديق الاقتراع للمشاركة في هذا الانتخابات الرئاسية التي بدأت اليوم ولمدة 3 أيام، وممارسة حقهم القانوني والدستوري والتعبير عن أحلامهم في بناء الوطن والظهور بمظهر حضاري أمام العالم أجمع كما اعتدنا من أبناءنا في الخارج.

تقديم كل الدعم للعمالة في الخارج من اجل ممارسة حقها الدستوري 

وأوضح شحاتة أن مكاتب التمثيل العمالي تنسق مع السفارات والقنصليات لتقديم كل الدعم للعمالة في الخارج من اجل ممارسة حقها الدستوري، موضحا أن الوزارة لديها 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارح في 8 دول يعمل في نطاق تواجدها 5 ملايين عامل مصري.

ولفت إلى أن تلك المكاتب العمالية التابعة للوزارة تتواصل مع العمال وأصحاب الأعمال في مواقع العمل لتمكينهم من المشاركة في العملية الانتخابية وستصدر الوزارة تقارير خلال مرحلة التصويت في الخارج بشأن مستجدات سير عملية الاقتراع.

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وزير العمل يوجه مكاتب التمثيل العُمالي بِحَثِ المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وبدأت اليوم عملية تصويت المواطنين المصريين بالخارج وفق توقيت كل دولة من دول العالم التي تتواجد بها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية - في الانتخابات الرئاسية 2024. 

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطى (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.

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