وزير العمل: اطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" بمنشآت المنيا

نظمت إدارة السلامة والصحة المهنية بمحافظة المنيا، بالاشتراك بين مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنيا الجديدة وإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنيا، فعاليات الندوة التوعوية ضمن مبادرة "سلامتك تهمنا"، وذلك بمبنى اذاعة وتليفزيون شمال الصعيد، بحضور 65 عامل، لتوعية العاملين بمخاطر بيئة العمل وكيفية تنفيذ خطط الاخلاء فى حالة حالات الطوارئ المختلفة حفاظًا على ارواح جميع العاملين والمترددين، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والمهندسة غادة ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، ياتى ذلك فى إطار جهود المديرية فى نشر التوعية والتثقيف حول تطبيق احكام القانون فيما يخص اشتراطات واساليب السلامة والصحة المهنية فى مختلف المنشآت..

السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل

واوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية بالمنيا، فى تقريرها للوزارة، ان المبادرة والندوات التى تنظمها المديرية ضمنها تاتى تنفيذًا لتوجيهتات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع العاملين بالمنشآت داخل المحافظة لحمايتهم من مخاطر بيئات العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن، وأشارت إلى ان الندوة تضمنت فعالياتها شرح عدة موضوعات منها: السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل، قدمها الكيميائى عبد الله خفاجى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالميدرية، كما قام بشرح محاضرة حول (مخاطر الحريق فى المنشأت) الرائد محمد حسنى والرائد طارق يسرى من إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنيا، كما قام بشرح (خطة الطوارئ والاخلاء) احمد محمود مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنيا الجديدة. وجرى فى ختام الندوة الرد على جميع الاستفسارات والأسئلة من الحضور والمشاركين، كما حضر الندوة مدحت يحى رئيس القناة السابعة، وعلى عبد الحكيم رئيس اذاعة شمال الصعيد..