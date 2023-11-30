وزارة العمل تشارك فى المؤتمر الدولى الثانى للكيمياء بشرم الشيخ

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن مشاركتها فى "المؤتمر الدولى العلمى الثانى للكيمياء"، حيث شارك الكيميائي أشرف مرزوق معاون وزير العمل ومدير المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية، بالنيابة عن وزير العمل حسن شحاتة فى فعاليات المؤتمر، الذى تنظمه جمعية زمالة الكيمياء المصرية تحت عنوان "الكيمياء والتنمية المستدامة"، بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 28 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2023.

تعزيز التعاون بين العلماء والكيميائيين العرب

أقيم المؤتمر تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الذى يناقش على مدى 4 أيام كل ما هو جديد فى علم الكيمياء على مستوى العالم، بحضور اللواء رماح السيد هاشم نائبًا عن محافظ جنوب سيناء، والدكتورة موزة مطر الأمين العام لاتحاد الكيميائيين العرب، والدكتور عبدالواحد النكال رئيس جمعية الكيميائيين بالبحرين، والدكتور علاء عطية رئيس جمعية زمالة الكيمياء المصرية، والدكتور شادي الدفراوي نائبًا عن عميد كلية العلوم جامعة المنصورة.



وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أن الكيميائى أشرف مرزوق معاون الوزير ألقى كلمة خلال افتتاح فعاليات المؤتمر، أشاد خلالها بعنوان المؤتمر الذي تم اختيار موضوعه ليكون الكيمياء والتنمية المستدامة باعتباره إحدى الأدوات الفاعلة في تعزيز التعاون العلمي بين العلماء والكيميائيين العرب، مؤكدا أننا نملك اليوم في الجمهورية الجديدة فرصا حقيقية نستطيع أن نستثمرها، على رأسها اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالبحث العلمي، وتوجيهاته الدائمة بالتعاون والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة المصرية والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني والمؤسسات والهيئات العلمية.

ونوه إلى الدعم المستمر من وزير العمل حسن شحاتة المقدم للمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لمساعدته في تحقيق اهدافه في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى أن علوم الكيمياء وطرق التعامل الآمن مع المواد الكيميائية يعد ركن أساسي من علوم السلامة والصحة المهنية.

أهداف التنمية المستدامة

وأضاف معاون الوزير أنه لا شك أن علم الكيمياء يعد من أهم ركائز الحضارة الإنسانية الحديثة والتقدم العلمي، وأنه يسهم بدورا حيويًا وبارزا فى شتي مناحي الحياة على مر العصور بوجه عام وللنهوض بالصناعات القائمة على نحو خاص، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تبني تكنولوجيات خضراء لترشيد مدخلات الصناعة المستخدمة (طاقة، مياه، مواد خام... إلخ) للوصول إلى منتج أمن بيئيًا وصحيًا من خلال الحد من مخلفات الصناعة المتولدة، من أجل تعزيز وترسيخ المفاهيم المرتبطة بالصناعات الكيماوية مع مراعاة اتخاذ ما يلزم من تدابير لسلامة وصحة العاملين في تلك الصناعات.

البحث عن بدائل صديقة للبيئة

وفي ختام كلمته، قدم معاون الوزير الشكر والتقدير لكل من ساهموا بمجهوداتهم في تنظيم هذا المؤتمر الهام، متمنيا لكل المشاركين فيه التوفيق والسداد، داعيا إياهم جميعًا إلى العمل بشكل تشاركي، واقتراح الحلول الملائمة التي تحقق الحفاظ على سلامة وصحة الانسان والتحول إلى الكيمياء الخضراء من أجل تحقيق التنمية المستدامة الحقيقية والبحث المستمر عن بدائل صحية وصديقة للبيئة للمواد الكيميائية التي اثبت تأثيرها الضار والخطير على البيئة والإنسان واتباع أحدث الأساليب العلمية لحماية المجتمع والبيئة، فجميعنا شركاء في المسئولية في خدمة المجتمع والبشرية لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية.