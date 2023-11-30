الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل:زيارة للوحدة المتنقلة..وتفقد مكاتب عمل بالمنيا

خلال اللقاء
خلال اللقاء

 


قالت وزارة العمل فى بيان لها، ان مديرية العمل بمحافظة المنيا،  نظمت جولة تفقدية لوحدة التدريب المتنقلة بأبيوها - ابوقرقاص لمتابعة الدورات التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة المنفذة بداخلها، وذلك وفق نظام الساعات التدريبية المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024، وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجًا ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، وايضًا الإستماع إلى متطلبات واحتياجات المتدربات لمحاولة تلبيتها قبل انتهاء التدريبوفى البرامج التدريبية المستقبلية لتقديم افضل الخدمات الممكنة لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم وفق متطلبات سوق العمل الداخلى والخارجى..

وزارة العمل: توعية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمدارس سوهاج

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وزارة العمل: بدء التقديم للحصول على الدورات المجانية بالوحدة المتنقلة لشباب قرى القليوبية

برامج التدريب المهنى المقدمة 

واوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا فى تقريرها للوزارة، ان تلك التدريبات تاتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب وتكثيف برامج التدريب المهنى المقدمة للشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل لتاهيلهم لدخول سوق العمل، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزيد من البرامج المجانية للشباب، ومنوهة إلى ان تلك التدريبات تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، كما قامت مدير المديرية بعمل زيارة لمكاتب العمل والتشغيل والسلامة والصحة المهنية بأبوقرقاص لمتابعة سير العمل بتلك المكاتب وتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر رافقها خلالها أيمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية..

 


وكانت قد اعلنت وزارة العمل، أن مديرية العمل بمحافظة سوهاج نظمت 3 ندوات توعوية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشأت التعليمية من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتب السلامة بجرجا ووسط سوهاج، وذلك فى 3 مدارس وهي المدرسة الثانوية الصناعية  بنين  بالبلينا، ومدرسة جرجا الثانوية بنات، ومدرسة قدري ابو حسين الثانوية العسكرية بأخميم  ، وذلك تنفيذًا لخطة المديرية التى بدأتها من خلال تنظيم ندوات هدفها التوعية بماهية واهداف واساليب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ونشر ثقافة السلامة بين العاملين فى مختلف المنشآت، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة..

 

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وزارة العمل: توعية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمدارس سوهاج

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