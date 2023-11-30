وزارة العمل: توعية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمدارس سوهاج

أعلنت وزارة العمل، عن أن مديرية العمل بمحافظة سوهاج نظمت 3 ندوات توعوية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشآت التعليمية من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتب السلامة بجرجا ووسط سوهاج، وذلك فى 3 مدارس وهي المدرسة الثانوية الصناعية بنين بالبلينا، ومدرسة جرجا الثانوية بنات، ومدرسة قدري أبوحسين الثانوية العسكرية بأخميم، وذلك تنفيذًا لخطة المديرية التى بدأتها من خلال تنظيم ندوات هدفها التوعية بماهية وأهداف وأساليب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ونشر ثقافة السلامة بين العاملين فى مختلف المنشآت، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة.

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد، مدير مديرية العمل بسوهاج، أن تلك الندوات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل القطاع التعليمي وعدم اقتصارها على المنشآت الصناعية حفاظًا على الأرواح والمنشآت من المخاطر والوقاية من حدوثها وتوفير مناخ صحي آمن، وأضاف مدير المديرية أن ندوات التوعية شملت محاضرات علمية حول مفهوم السلامة والصحة المهنية، وإعداد خطط الطوارئ والإخلاء لمواجهة الكوارث والأزمات، وتوضيح الهدف من الخطط والأسس العلمية التي تبني عليها، وأهمية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت وكيفية تشكيلها، وكيفية مواجهة المخاطر التي يتعرض لها العمال والوقاية منها، وحاضر فيها عادل الغول مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بجرجا، وعواطف صدقي مفتشة السلامة بجرجا، وحسانين إبراهيم مفتش السلامة بوسط سوهاج.

نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية

وكان قد بعث مؤتمر نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر برسالة إلى المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى أكد فيها إيمانه بحكمته فى قيادة الدولة والدفاع بكل ما أوتي من قدرة رشيدة عن مصر والعروبة، معلنا تأييده لانتخابه رئيسا للبلاد لفترة قادمة، مجددا العهد بالمضى قدما نحو الاستمرار فى التعمير والبناء بالجمهورية الجديدة والحفاظ على الهوية الوطنية بالعمل والإنتاج.

من جانبه نقل اللواء ا. ح صلاح المعداوى عضو هيئة مكتب الحملة الانتخابية ومحافظ الدقهلية الأسبق تحية المرشح الرئاسى عبدالفتاح السبسى لعمال مصر والمؤتمر، كما نقل تقدير الممثل الرئيسى للحملة المستشار محمود فوزى رئيس الحملة وكل أعصاء الحملة للمؤتمر وعمال مصر.

أضاف أن الرئيس السيس لم يضع حجر أساس لأى مشروع، بل نفذ فورًا عدد ٧ آلاف مشروع منها ٣٠٥ مشروعات قومية من خلال سواعد عمال مصر وفلاحيها، مشيرا إلى اهتمام الرئيس بالشباب باعتبارهم وقود الحاضر والمستقبل القادم، فصار منهم الوزير والمحافظ والنواب.

