وزارة العمل: ختام برامج تدريبية على 3 مهن لشباب كفرالشيخ

اختتمت مديرية العمل بمحافظة كفرالشيخ فعاليات الدورات التدريبية المجانية على مهن لحام المعادن، والخياطة والتفصيل، والحاسب الآلي لعدد 30 متدربًا ومتدربة من أبناء المحافظة، وذلك فى مركز التدريب المهني بفوة التابع للمديرية، أحد أهم المراكز التدريبية التي تعمل ضمن منظومة التدريب المهني، ويتم تقديم برامج تدريبية وفق متطلبات سوق العمل.

يأتى ذلك تنفيذًا لخطة المديرية للتدريب المهنى للعام 2023– 2024 والتى تنفذها بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة لخدمة الشباب من الجنسين، وتوفير برامج تدريبية مناسبة لهم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

الخطة التدريبية

وأوضح حازم على حسن مدير مديرية العمل بكفرالشيخ أنه يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتنفيذ الخطة التدريبية للعام الحالي وتكثيف البرامج المقدمة لتنمية المهارات المهنية للفئات المختلفة وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي.

وأشار إلى أنه شهد فعاليات الختام، مشيدًا بالمستوى المهني والمهاري للمتدربين الذين وصلوا إليه من خلال جهود فريق عمل مركز التدريب المهني بفوة، والمناهج التدريبية المتقدمة الموضوعة من قبل الوزارة، ومنوهًا إلى أنه يمكن للشباب من الجنسين الراغبين فى الحصول على تلك البرامج المجانية التقديم بمقر مركز التدريب أو من خلال إدارة بحوث العمالة بالمديرية.

وكانت مديرية العمل بمحافظة أسيوط قد نظمت جولة تفقدية لمدرسة النور والأمل للمكفوفين وضعاف السمع، لمتابعة عدد من البرامج التدريببة المهنية المجانية المنعقدة هناك لطلاب المدرسة على بعض المهن الحرفية ومنها "صيانة الدش، صيانة المحمول، التفصيل والخياطة، حاسب آلي، تطريز وأشغال يدوية"، ويأتي تنفيذ تلك الدورات التدريبية بالتعاون بين المديرية ومديرية التربية والتعليم لتدريب الطلاب من ذوى الهمم فى إطار خطة المديرية لدمج تلك الفئة فى سوق العمل وذلك من خلال توفير برامج تدريبية مجانية مناسبة، أو من خلال توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية لهم من خلال الأجهزة التابعة للمديرية، حيث يُمنح المتدربون في نهاية البرامج التدريبية شهادة معتمدة تفيد اجتيازه للدورة بنجاح، بالإضافة إلى أن المديرية من جانبها توفر كل الأدوات اللوجستية اللازمة لتنفيذ مثل هذه الدورات بسهولة ويسر وانتظام.