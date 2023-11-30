وزارة العمل تستكمل حصر العمالة غير المنتظمة بمشروعات أسوان

أعلنت وزارة العمل، عن تشكيل مديريتها بمحافظة أسوان لجنة برئاسة مدير المديرية، لعمل زيارة ميدانية لمشروع الطاقة الشمسية بفارس 500 ميجا، أحد المشروعات العملاقة لإنتاج الكهرباء والطاقة النظيفة، وذلك لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة العاملة في المشروع.

الرعاية الاجتماعية لللعمالة غير المنتظمة

وتسعى وزارة العمل من خلال تلك الخطوة إلى ضم العمالة غير المنتظمة لقاعدة بيانات المسجلين بالمديرية وشمولها بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها المديرية بصفة دورية للمسجلين بقواعد بياناتها، وذلك في إطار جهود المديرية لتوفير الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية بمحافظة أسوان.

حصر العمالة غير المنتظمة

وأوضح فوزى صابر، مدير مديرية العمل باسوان، أنه جرى تنظيم الزيارة فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتقديم كافة أوجه الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية وحصر هذه العمالة على أرض الواقع من خلال الأجهزة التابعة للمديريات.

وأفاد مدير المديرية أنه ترأس اللجنة المشاركة بالزيارة يرافقة وفد من المديرية،من وحدة العمالة غير المنتظمة، ومفتشين، حيث بدأت عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة على أرض الواقع في المشروع.

تشغيل العمالة بالمشاريع القومية

كما تقدم العمال بالشكر والتقدير لوزير العمل واللواء اشرف عطية محافظ اسوان على اهتمامهم بملف العمالة غير المنتظمة ومؤكدين أنهم على قدر المسؤولية ومستمرين فى عملهم لرفعة وطنهم وحتى تشغيل هذه المشاريع التى تعود بالنفع عليهم وعلى أبنائهم.

ومن ناحية أخرى، نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج 3 ندوات توعوية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشأت التعليمية من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتب السلامة بجرجا ووسط سوهاج، وذلك فى 3 مدارس وهي المدرسة الثانوية الصناعية بنين بالبلينا، ومدرسة جرجا الثانوية بنات، ومدرسة قدري ابو حسين الثانوية العسكرية بأخميم.