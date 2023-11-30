وزارة العمل تعلن فرص عمل لشباب القاهرة بمدينة بدر

أعلنت وزارة العمل ان مديرية العمل بمحافظة القاهرة وفرت فرص عمل للشباب للعمل على مهن سائقين، وافراد أمن وذلك بجامعة بدر من المقيمين في مدينة بدر والشروق والعاشر من رمضان، وذلك بمرتبات مجزية ومميزات أخرى، وذلك في إطار جهود المديرية لتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالتنسيق والتعاون بينها وبين تلك المنشآت، مع الاهتمام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في كل الفرص التي يجري توفيرها وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة..

فرص عمل لشباب القاهرة بمدينة بدر

وأوضح احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتفعيل دورها في توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية للشباب داخل منشآت القطاع الخاص والعمل على تنمية مهاراتهم وتأهيلهم للالتحاق بتلك الوظائف من خلال برامج تدريب مناسبة لمتطلبات سوق العمل، ومؤكدًا إستمرار المديرية في توفير مزيد من الفرص للشباب في مختلف منشآت المحافظة، ومنوهًا إلى أنه تجري المقابلات والاختبارات بمقر جامعة بدر بمدينة بدر الحي الترفيهي كما يمكن التواصل عن طريق رقم الهاتف 01141773374..

وكانت قد أعلنت وزارة العمل، أن مديرية العمل بمحافظة المنيا نظمت من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنيا، فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا، بقاعة مسرح مدرسة وحيد مصيلحى، بحضور 25 مشارك، لتوعية العاملين بالإدارة التعليمية بمخاطر بيئة العمل فى المنشآت التعليمية وكيفية تنفيذ خطط الاخلاء فى حالة حدوث أى طارئ حفاظًا على جميع الارواح للعاملين والطلاب من تلك المخاطر، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف فئات المجتمع وتوفير بيئة عمل آمنة تحفز الإنتاج وتزيد منه، وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة وخطتها بعمل سلسلة من الندوات للتوعية اساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتنفيذ أحكام القانون في هذا الشأن لحماية الافراد والمنشآت..