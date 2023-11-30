الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة فى قطاع التعليم بالمنيا

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

أعلنت وزارة العمل، عن أن مديرية العمل بمحافظة المنيا نظمت من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنيا، فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا، بقاعة مسرح مدرسة وحيد مصيلحى، بحضور 25 مشاركا، لتوعية العاملين بالإدارة التعليمية بمخاطر بيئة العمل فى المنشآت التعليمية وكيفية تنفيذ خطط الإخلاء فى حالة حدوث أى طارئ حفاظًا على جميع الأرواح للعاملين والطلاب من تلك المخاطر، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف فئات المجتمع وتوفير بيئة عمل آمنة تحفز الإنتاج وتزيد منه، وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة وخطتها بعمل سلسلة من الندوات للتوعية أساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتنفيذ أحكام القانون في هذا الشأن لحماية الأفراد والمنشآت.

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موضوعات الندوة

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن تلك المبادرة تأتي تنفيدًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتكثيف التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة وأساليبها في مختلف قطاعات العمل وتوفير مناخ عمل آمن وتفعيل دور الأجهزة التابعة للمديريات لتحقيق ذلك الهدف، وأكدت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، في تقريرها للوزارة، أن المبادرة تضمنت محاضرة قدمها الدكتور على عبدالسلام مدير الإدارة التعليمية شرح خلالها (خطة الطوارئ الإخلاء وتقييم مخاطر بيئة العمل)، كما قام عبدالله خفاجى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بشرح (أهداف السلامة ومخاطر بيئة العمل)، بمشاركة الكيميائي يوسف على مفتش بمكتب السلامة والصحة المهنية بالمنيا، وابتسام مخلوف مديرة المدرسة، كما جرى في الختام الاستماع إلى استفسارات المشاركين والرد عليها فيما يخص موضوعات الندوة.

وكانت وزارة العمل قالت إن مديرية العمل بمحافظة المنيا، نظمت جولة تفقدية لوحدة التدريب المتنقلة بأبيوها - أبوقرقاص لمتابعة الدورات التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة المنفذة بداخلها، وذلك وفق نظام الساعات التدريبية المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024، وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجًا ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، وأيضًا الاستماع إلى متطلبات واحتياجات المتدربات لمحاولة تلبيتها قبل انتهاء التدريبوفى البرامج التدريبية المستقبلية لتقديم افضل الخدمات الممكنة لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم وفق متطلبات سوق العمل الداخلية والخارجية.

 

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