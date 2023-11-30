الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العمل:متابعة دورات تدريبية لذوى همم أسيوط على 5 مهن

برنامج تدريبى
برنامج تدريبى

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط جولة تفقدية لمدرسة النور والأمل المكفوفين وضعاف السمع،لمتابعة عددًا من البرامج التدريببة المهنية المجانية المنعقدة هناك لطلاب المدرسة على بعض المهن الحرفية ومنها "صيانة الدش، صيانة المحمول، التفصيل والخياطة،  حاسب آلي، تطريز وأشغال يدوية".

وزارة العمل توقع بروتوكول تعاون مع شركة "مصر للطيران"

ويأتي تنفيذ تلك الدورات التدريبية بالتعاون بين المديرية ومديرية التربية والتعليم لتدريب الطلاب من ذوى الهمم فى إطار خطة المديرية لدمج تلك الفئة فى سوق العمل وذلك من خلال توفير برامج تدريبية مجانية مناسبة، او من خلال توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية لهم من خلال الأجهزة التابعة للمديرية، حيث يمنح المتدربين في نهاية البرامج التدريبية شهادة معتمدة تفيد اجتيازه للدورة بنجاح بالإضافة إلى أن المديرية من جانبها توفر كل الأدوات اللوجستية اللازمة لتنفيذ مثل هذه الدورات بسهولة ويسر وإنتظام.

دمج ذوي الهمم

واوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، ان ذلك يأتى في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاته بضرورة تدريب وتأهيل ودمج ذوي الهمم في البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة، فضلًا عن تنمية مهاراتهم المهنية والاستفادة من قدراتهم وامكانياتهم.

txt

وزير العمل يوجه مكاتب التمثيل العُمالي بِحَثِ المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأكد ان المديرية تقدم كافة سبل الدعم اللازمة والممكنة للشباب والفتيات على حد سواء، وبخاصة ذوي الهمم وذلك فيما يتعلق بالبرامج التدريبية والخدمات والأنشطة التي تقدمها الوزارة من خلال مديرياتها، ومشيرًا إلى أن عدد المتدربين والمتدربات المشاركين بالدورات تدريبية موزعين كالتالى: دورة صيانة الدش "ذكور" عدد 20 متدرب، ودورة الحاسب الٱلى "ذكور" عدد  20 متدرب، ودورة التفصيل والخياطة "إناث" عدد 15 متدربة، ودورة التطريز والأشغال اليدوية "إناث" عدد 15 متدربة، كما ابدى المتدربين سعادتهم البالغة للمشاركة في تلك الدورات التدريبية، مطالبين بضرورة تعميمها ونشرها على مدارس ذوي الهمم لدمجهم وانخراطهم في سوق العمل.

العمل دورات تدريبية اسيوط حسن شحاتة اشغال يدوية

مواد متعلقة

العمل: تعاون مع "التربية والتعليم" فى التدريب المهنى و"السلامة والصحة المهنية" بالإسماعيلية

وزير العمل يوجه مكاتب التمثيل العُمالي بِحَثِ المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

عمال التجارة تنظم مؤتمرًا جماهيريًا عماليًا لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى

وزير العمل يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير آليات منظومة العمالة غير المنتظمة إلكترونيًا

"العلوم الصحية" تشارك "العمل الدولية" مناقشات توفير حضانات الأطفال في أماكن العمل

شحاتة: القطاع الخاص قاطرة التنمية.. ونعمل فى منظومة واحدة للتدريب والتعليم من أجل التشغيل

اختيار عبدالمنعم الجمل رئيسًا لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولى لعمال البناء

بالصور..وزير العمل يزور مركز تدريب مهني شرق النيل ببني سويف

الأكثر قراءة

تربح 10 آلاف جنيه من "تيك توك".. اعترافات إنجي حمادة بطلة فيديو المطبخ

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

رفض دعوى تطالب بطرد ناد شهير من قطعة أرض إيجارها 100 جنيه سنويا

تغريم حمو بيكا 2400 جنيه فى 4 تهم

صانع أنتيكات وتحف الفنية.. "عزت" يُبدع في تشكيل "السرسوع" بالفيوم (فيديو)

راودوا زوجته عن نفسها.. إحالة أوراق قاتلي "شهيد الشرف" بالمرج إلى المفتي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم