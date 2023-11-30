العمل: تعاون مع "التربية والتعليم" فى التدريب المهنى و"السلامة والصحة المهنية" بالإسماعيلية

قالت وزارة العمل، فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت لقاء مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمحافظة، وذلك لبحث ومناقشة تفعيل التعاون المشترك بين الطرفين من خلال بروتوكول للتدريب المهنى للشباب داخل مركز التدريب المهنى التابع للمديرية.

وأعلنت عن تنظيم ندوات للتوعية في مجالات السلامة والصحة المهنية، وحول قانون العمل أن تعقد الندوات داخل المدارس الفنية لتوعية وتعريف الطلاب المقبلين علي العمل بكامل حقوقهم وواجباتهم، التى كفلها لهم القانون ليكونوا أكثر فاعلية داخل سوق العمل، فى إطار جهود المديرية المستمرة فى خدمة المجتمع، خاصة الشباب من الجنسين لتأهيلهم وتدريبهم على المهن التى تحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجي وتقديم أفضل الخدمات الممكنة من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة.

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية فى تقريره للوزارة، أن ذلك ياتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وكذلك حول أحكام القانون والحقوق والواجبات التى كفلها للعمال فى مختلف القطاعات، والتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة لتدقيم أفضل الخدمات الممكنة للمجتمع والمواطنين.

وأكد مدير المديرية استمرار المديرية فى التعاون مع العديد من الجهات لتوفير افضل البرامج التدريبية والتواجد المستمر بين العمال فى مختلف أماكن العمل وتوفير مناخ عمل آمن، مشيرًا إلى أنه شارك فى اللقاء الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندسة إحسان العايدى مديرعام التعليم الفنى.

وأشار إلى مناقشة إمكانية تنظيم ملتقى للتوظيف بالاشتراك بين التعليم الفنى والمديرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة داخل المحافظة الذى يوفر فرص عمل حقيقية لشباب المحافظة.

فى سياق آخر، وجه حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس، مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، التابعة للوزارة، بتكثيف الجهود، والتواصل المُستمر مع العمال المصريين بالخارج - بالتعاون والتنسيق مع السفارات والقُنصليات المصرية- لتوعيتهم، وإرشادهم نحو المُشاركة، والإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، التي ستنطلق بالخارج، غدا الجمعة، في الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة.