الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فى 25 دولة.. المصريون بالخارج يبدأون التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

المصريون بالخارج
المصريون بالخارج

انطلقت الجاليات المصرية، في كل من سويسرا وإسبانيا والدنمارك وهولندا وبلجيكا ومالطا والتشيك بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما انطلق تصويت المصريين في كل من سلوفاكيا وبولندا والمجر وموريشيوس وأنجولا والكاميرون وتشاد والكنوغو والجابون والنيجر ونيجيريا في الانتخابات الرئاسية 2024، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

فيما انطلق المصريون في كل من الجزائر والمغرب وتونس وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا في التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

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