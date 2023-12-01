الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال يستقبل الترجي.. وشباب بلوزداد يحل في ضيافة ميدياما بدوري الأبطال

الترجي والنجم الساحلي
الترجي والنجم الساحلي في مباراة الجولة الأولى

يستقبل فريق الهلال السوداني، نظيره الترجي التونسي، في الثالثة من عصر اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (بنجامين ماكابا) بدار السلام، في تنزانيا، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الترجي، صدارة المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على بيترو أتلتيكو الأنجولي، صاحب المركز الثاني. ويأتي الهلال، في المركز الثالث، دون رصيد من النقاط، بفارق الأهداف عن النجم الساحلي، صاحب المركز الرابع.

وكان الترجي، قد تغلب على النجم الساحلي، بهدفين دون رد، بينما خسر الهلال، أمام بيترو أتلتيكو، بهدف نظيف، في الجولة الأولى من المجموعة.

ويخوض الهلال السوداني، مباراة اليوم، خارج دياره، لعدم إمكانية اللعب في أم درمان، بسبب الظروف السياسية التي تمر بها بلاده.

ويطمح الهلال، لتحقيق الفوز من أجل الدخول في دائرة التنافس على إحدي بطاقتي التأهل للدور المقبل، بينما يسعى فريق "باب سويقة" لاقتناص النقاط الثلاث، من أجل الحفاظ على موقعه في صدارة المجموعة.

الترجي يعود لمواجهة الهلال منذ مباراتهما في الدور نصف نهائي دوري الأبطال عام 2011.

وفاز الترجي ذهابًا في أم درمان، بهدف دون رد، قبل أن يحقق الفريق التونسي، الفوز إيابًا في رادس، بهدفين نظيفين.

وعلى جانب آخر، يحل فريق شباب بلوزداد الجزائري، ضيفًا على ميدياما الغاني، بملعب بابا يارا بمدينة كوماسي، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدوري الأبطال.

ويتقاسم شباب بلوزداد، صدارة المجموعة مع الأهلي، برصيد 3 نقاط، بينما يحتل ميدياما الغاني، المركز الثالث، دون رصيد من النقاط.

وفاز شباب بلوزداد، على يانج أفريكانز، بثلاثية نظيفة، في الجولة الأولى، بينما خسر ميدياما، أمام الأهلي، بالنتيجة ذاتها.

 

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