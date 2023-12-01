الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سفير مصر فى لبنان: تسهيلات للناخبين.. وأتوقع مشاركة واسعة من الجالية

السفير علاء موسى
السفير علاء موسى السفير المصري

قال السفير علاء موسى، السفير المصري في لبنان، إن هناك عددًا كبيرًا من المصريين في لبنان ونتوقع مشاركة كبيرة في الانتخابات الرئاسية المصرية، مؤكدًا أن هناك تسهيلات كبيرة من جانب السفرة لمنع التكدس خلال عملية التصويت.

وقال السفير علاء، إن التصويت متاح في السفارة 12 ساعة يوميًا خلال الثلاثة أيام، وهو ما سيعطي فرصة للناخب الإدلاء بصوته بشكل مريح وسلس، مضيفًا أن أعضاء السفارة يعملون على تسهيل إجراءات الانتخابات وتسريعها بشكل يسمح أن تكون عملية التصويت سلسلة وسهلة والانتهاء منه في فترة وجيزة مما يشجع المواطن على عدم التفكير كثير قبل القدوم ويجد العملية الانتخابية أسهل.

 

السفارة تشجع المواطنين على المشاركة في عملية التصويت

وأضاف أن أي مصري مقيم في لبنان من حقه الإدلاء بصوته شرط أن يحمل بطاقة الرقم القومي سارية أو غير سارية أو جواز السفر المميكن.. مشيرًا إلى أن السفارة تشجع المواطنين في لبنان من خلال الجالية المصرية على المشاركة في عملية التصويت.

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الروابط المصرية بالكويت: إقبال كبير من المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

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أسقف سيدني يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بأستراليا

دعا جميع المواطنين الموجودين في لبنان للمشاركة في عملية التصويت، مؤكدًا أنه حق كفله الدستور المصري للمواطن وعليه أن يمارسه للتعبير عن رأيه ومشاركته في تشكيل مستقبل مصر.

يشار إلى أن عملية تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات الرئاسية 2024 انطلقت في عدد كبير من دول العالم في تمام التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

كما فتحت السفارة المصرية بباريس والقنصلية العامة بمارسيليا أبوابهما، صباح اليوم الجمعة، في تمام التاسعة بتوقيت فرنسا، أمام المصريين المقيمين بالأراضي الفرنسية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج والتي تنطلق اعتبارا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام.

وكانت البعثة الدبلوماسية بفرنسا قد اتخذت كل التدابير اللوجيستية والتنظيمية لضمان حسن سير عملية التصويت وتوفير أكبر قدر من الراحة للمصوتين القادمين من مختلف البلدات الفرنسية وتوفير كل ما يمكن لإجراء هذه العملية الانتخابية بكل سهولة وسلاسة. 

وبدأ أبناء الجالية المصرية من مختلف الفئات والأعمار بالتوافد إلى مقر السفارة، ورددوا هتافات داعمة للدولة المصرية.

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