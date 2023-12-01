أسقف سيدني يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بأستراليا

زار الأنبا دانييل أسقف سيدني في أستراليا، القنصلية المصرية بسيدني للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية، والإدلاء بصوته والتي انطلقت اليوم الجمعة بالخارج.

رافق أسقف سيدني خلال الزيارة القمص جوشوا تادروس، والقمص أرسانيوس برسوم، كهنة الإيبارشية في سيدني، وذلك للمشاركة في التصويت الانتخابي.

نصلي من أجل عام جديد مزدهر للجميع ولوطننا

وقال الأنبا دانييل في بيان له، نصلي من أجل عام جديد مزدهر للجميع ولوطننا الأم مصر.

وكان قد حث الأنبا دانييل، أسقف إيبارشية سيدني بأستراليا، المصريين بإيبارشيته على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي تنطلق اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023.

وقال الأنبا دانييل في بيان له، وصلنا خطاب رسمي من القنصلية المصرية بسيدني عن الانتخابات الرئاسية المصرية ونحن نشكر القنصلية على اهتمامها بالتواصل مع الإيبارشية في كل المناسبات، وبالأخص المناسبات الهامة التي تخص مستقبل وطننا الغالي والعزيز مصر، مؤكدًا أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إيبارشية سيدني خاصة وفي أستراليا عامة تخضع لرئاسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأم في مصر، ومتمثلة في قداسة البابا تواضروس الثاني، والذي نشكره على اهتمامه الأمين لخدمة الكنيسة داخل مصر وبلاد المهجر عامة.

وقال أسقف إيبارشية سيدني، إن المسؤولين عن الدولة هم مسؤولين عن حماية أرضها وشعبها وتوفير الحياة الكريمة لهم والحفاظ علي أمنهم وبالمقابل يجب على شعب أي دولة، أن يقوم بمسؤولياته تجاه دولته وهذه المسؤوليات كثيرة منها حب الدولة بأمانة وإخلاص والمشاركة الفعالة في الانتخابات وكل ما تطلبه الدولة من شعبها، إذ إنكم شعب عظيم ولكم ولاء وحب مخلص لوطننا مصر.

واختتم، وفي هذا الصدد أطلب منكم أيضًا أن تخصصوا الثلاث قداسات المقبلة، بداية من الجمعة إلى الأحد للتضرع إلى الله أن يحفظ بلادنا مصر ويدبر الصالح لها في الانتخابات المقبلة.

سفارة مصر في أستراليا تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين

وبدأت سفارة مصر في أستراليا، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثانية عشر، منتصف ليل القاهرة، فتح أبوابها أمام الناخبين من أبناء الجالية المصرية؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتعتبر أستراليا ثاني دولة في العالم يبدأ فيها التصويت، وتستقبل السفارة المصرية في سيدني أبناء الجالية المصرية حيث تبدأ عقد عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 من اليوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023 وحتى يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بمقر السفارة.