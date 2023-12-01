نائب رئيس جمعية مصر فرنسا: أناشد كل مصرى أصيل بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

نشادت إيمان عبد الله شقير، نائبة رئيس جمعية مصر فرنسا 2000 بمدينة مارسيليا، كل المصريين الموجودين في الجنوب الفرنسي، بالمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية والتي تبدأ من اليوم الجمعة.

وقالت إيمان عبدالله: “بناشد كل مصري أصيل بيحب بلده إنه يكون موجود في القنصلية المصرية أيام 1 و2 و3، ولازم صوتنا يوصل، لأن صوتنا أمانة وده حق بلدنا علينا”.

وأضافت نائبة رئيس جمعية مصر فرنسا 2000: “مصر تواجه والعالم العربي كله يواجه صعوبات وتحديات كبيرة وإن شاء الله النصر لمصر وتحيا مصر”.

انتخابات المصريين بالخارج

وتفتح لجان الاقتراع في الخارج أبوابها اليوم للمصريين بالخارج، وذلك بعد بدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية للمرشحين وفقًا للجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات، إذ تُجرى الانتخابات بالخارج على مدار ثلاثة أيام، وهى الجمعة والسبت والأحد، الموافقة 1 و2 و3 من ديسمبر.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى المقرر لكل دولة، وتحتضن نحو 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم فعاليات الاقتراع.

يتوجه الناخب إلى مقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره ساري الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع وينتخب.