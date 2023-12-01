شوبير يكشف عن مفاجأة مدوية بشأن استبعاد ثنائى الأهلى من قائمة يانج أفريكانز

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن السبب وراء القرار الذي اتخذه مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشأن استبعاد الثنائي أحمد عبد القادر وأكرم توفيق من مباراة يانج أفريكانز.

ويحل الأهلي ضيفًا على يانج أفريكانز التنزاني في تمام السادسة مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفجّر السويسري مارسيل كولر مفاجأة مدوية، باستبعاد الثنائي أكرم توفيق وأحمد عبد القادر من قائمة الفريق التي سافرت إلى تنزانيا لخوض مباراة يانج أفريكانز.

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شوبير: استبعاد أكرم توفيق وعبد القادر بسبب أداء الثنائي أمام سموحة

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه "ملعب أون تايم" " استبعاد أكرم توفيق وأحمد عبد القادر من السفر إلى تنزانيا، قرار فني بحت من جانب مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي".

وأضاف " كولر غير راضٍ عن مستوى الثنائي في المباراة الماضية أمام سموحة ولذلك قرر استبعادهما من مباراة يانج أفريكانز التنزاني".

وأشار شوبير في تصريحاته، إلى أن كولر طالب الثنائي ببذل الجهد في التدريبات والتركيز خلال الفترة المقبلة من أجل العودة للمشاركة في المباريات.

10 لاعبين خارج حسابات كولر أمام يانج أفريكانز التنزاني

استبعد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، 10 لاعبين من قائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا وهم كل من: مصطفى مخلوف، أكرم توفيق ومحمود متولي ومعتز محمد وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو ورضا سليم وأحمد عبدالقادر وأنتوني موديست ومحمد زعلوك.

وكان الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، حرص على منح لاعبي الفريق جرعة تطعيمات ضد الملاريا، قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق يانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقام طبيب الفريق بمنح اللاعبين جرعة التطعيمات في إطار الإجراءات الوقائية المتبعة، وفي ضوء الاستعداد للمباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل.