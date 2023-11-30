الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بث مباشر لوصول المفرج عنهم من المحتجزين الإسرائيليين ضمن الدفعة السابعة لتبادل الأسرى

جريدة الدستور

تعرض قناة القاهرة الإخبارية بثًا مباشرًا لعملية وصول المحتجزين لدى حماس إلى معبر رفح المصري بواسطة الصليب الأحمر، ضمن الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى.

وأشار محمد عبيد، مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أنه وصل داخل سيارات الهلال الأحمر 6 أفراد، بالإضافة إلى سيدتان تم الإفراج عنهما  في وقت سابق اليوم مباشرة من قبل الصليب الأحمر وتم نقلهم للمستشفى.

المحتجزون بصحة جيدة

وأكد أن المحتجزين يبدون بصحة جيدة وتم إدخالهم إلى قاعة الاستراحة بمعبر رفح حتى يقوم الأطباء بإجراء الفحوصات الطبية وبعدها يتم التواصل من الوفد المصري بالجانب الإسرئالي بأن العدد المتفق عليهم وصلوا للجانب المصري بعد الستراحة وتناول واجب الضيافة وتتجه بهم الحافلة للجانب الإسرائيلي.

القاهرة الإخبارية وصول المحتجزين حماس معبر رفح الصليب الأحمر

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعلن وصول المحتجزين الـ11 المُفرج عنهم من قطاع غزة إلى إسرائيل

وصول الحافلة التى تقل المحتجزين الإسرائيليين إلى معبر رفح (بث مباشر)

"القاهرة الإخبارية": وصول الدفعة الثانية من المحتجزين فى صفقة التبادل إلى سجن عوفر

“القاهرة الإخبارية” تنفى ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن وصول المحتجزين لمصر

الأكثر قراءة

البيت الأبيض: مستمرون مع مصر وقطر فى جهود تمديد الهدنة بـ غزة

أحمد شيحة ينفى تصريحات بشأن استثمارات الخليج بمصر: «سوء فهم غير مقصود»

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بنيوزيلندا

مراسل "إكسترا نيوز": تسليم جثامين 3 قتلى إسرائيليين لأول مرة اليوم

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

مديرة صندوق النقد الدولى تشيد بأداء الاقتصاد المصرى ومرونته وصموده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيسنجر.. موت سياسى كان يعشق مسح الألواح!

جرجس شكرى

محفوظ عبدالرحمن.. كاتب الدراما الوطنية والسيرة الذاتية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية «٢- ٢»

ماجد حبته

اليوم الحالى.. أم التالى؟

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم