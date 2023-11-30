بث مباشر لوصول المفرج عنهم من المحتجزين الإسرائيليين ضمن الدفعة السابعة لتبادل الأسرى

تعرض قناة القاهرة الإخبارية بثًا مباشرًا لعملية وصول المحتجزين لدى حماس إلى معبر رفح المصري بواسطة الصليب الأحمر، ضمن الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى.

وأشار محمد عبيد، مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أنه وصل داخل سيارات الهلال الأحمر 6 أفراد، بالإضافة إلى سيدتان تم الإفراج عنهما في وقت سابق اليوم مباشرة من قبل الصليب الأحمر وتم نقلهم للمستشفى.

المحتجزون بصحة جيدة

وأكد أن المحتجزين يبدون بصحة جيدة وتم إدخالهم إلى قاعة الاستراحة بمعبر رفح حتى يقوم الأطباء بإجراء الفحوصات الطبية وبعدها يتم التواصل من الوفد المصري بالجانب الإسرئالي بأن العدد المتفق عليهم وصلوا للجانب المصري بعد الستراحة وتناول واجب الضيافة وتتجه بهم الحافلة للجانب الإسرائيلي.