أحمد حلمي يتصدر الأكثر مشاهدة على "watch it" بسبب "لعب عيال"

تصدر الفنان احمد حلمي المركز الرابع بقائمة الاكثر مشاهدة على منصة watch it، منذ عرض برنامجه “لعب عيال” على المنصة الالكترونية رغم مرور ما يقرب من 25 عامًا.

“لعب عيال” برنامج كوميدي، مدة عرضه 20 دقيقة، تدور فكرته حول استضافة أحمد حلمي في كل حلقة لمجموعة من الأطفال، ومن ثم يبدأ بمحاورتهم بأسئلة طفولية تناسب سنهم حول عدة موضوعات طريفة، في جو من المرح.

وكان حلمي حل ضيفًا على برنامج SOLD OUT، والذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، وقد أثارت تصريحاته حول الشعب الفلسـ طيني خلال الحلقة إعجاب عدد كبير من الحضور والجمهور، حيث قال : أنا جيت النهاردة علشان آخد منكم طاقة إيجابية، وعلشان أحاول أديكم طاقة لأننا كلنا بنموت حقيقي كل يوم بسبب اللي بنشوف، بس قولت جايز نتسند ببعض لأنه لازم نكمل ويارب ينصر فلسطين.

وكشف خلال الحلقة الكثير من الأسرار عن حياته الشخصية والمهنية لأول مرة، منها كواليس تقديمه برنامج "لعب عيال"، وتفاصيل أول اجتماع جمعه بالإعلامية الكبيرة سناء منصور، كما تحدث أيضًا عن علاقته بأولاده والحلم الذي يسعى لتحقيقه منذ زواجه بالنجمة منى زكي.