الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مؤتمر جماهيري حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة جديدة بأسوان

المؤتمر
المؤتمر

شهدت مدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الخميس، تنظيم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى لاستكمال فترة رئاسية جديدة.

وجاء ذلك بحضور الاعلامي مصطفي بكري، ولواء قاسم أمين محافظ المنيا الأسبق ونور الدين عبد العزيز عضو مجلس الشعب سوهاج والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي  في محافظة أسوان.

دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي 

وتوافد المئات من أهالي أسوان، لدعم وتأييد المرشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال فترة رئاسية جديدة.

وشهد المؤتمر الجماهيري الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، الذين راحت أروحهم نتيجة الانتهاكات والتفجيرات التي وقعت من العدو الإسرائيلي تجاههم.

المؤتمر
المؤتمر
المؤتمر
المؤتمر
المؤتمر
المؤتمر
دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مؤتمر جماهيري المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مدينة كوم إمبو تأييد الأهالى للمرشح عبد الفتاح السيسى

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