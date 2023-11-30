الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يكرم القيادات النسائية المشاركة فى ختام برنامج "المرأة تقود بالمحافظات"

التكريم
التكريم

كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عدد 90 من القيادات النسائية ضمن الفعاليات الختامية للمرحلة الخامسة للبرنامج التدريبي "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"، والذي تم تنظيمه على مدار أسبوعين بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز محافظة أسوان للتنمية المستدامة والتدريب. 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي لدعم وتمكين المرأة في كل المجالات، وبحضور كل من متدربي الأكاديمية الدكتورة هبة خالد، والدكتور سامر النجار، والدكتور طارق مصطفى. 

التفاصيل 

وخلال الفعاليات أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بدور المرأة الرئيسي بالمجتمع باعتبارها شريكًا أساسيًا في كل عمليات التنمية والتطوير الجارية بمختلف قطاعات العمل حيث أصبحت في صدارة المشهد العام ومقدمة الصفوف، ولهذا فإن تمكين المرأة الأسوانية يأتي ضمن أولويات الأجندة التنفيذية، كما أنها حققت المراكز الأولى في العديد من المنافسات على المستوى المحلي والدولي بفضل جهود المرأة، والتي كان آخرها حصول المحافظة على المركز الأول في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الأسبوع الماضي عن مشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال ليتأهل هذا المشروع للمشاركة في المؤتمر العالمي للمناخ كوب 28 بدولة الإمارات الشقيقة. 

وقدم المحافظ شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب على جهودها في إعطاء فرص حقيقية للمرأة والشباب من أجل التمكين والقيادة بالتأهيل والتدريب بالبرامج المتقدمة، مطالبًا القيادات النسائية بأهمية الاستفادة من هذا البرنامج التدريبي الهادف ليتم تحقيق أكبر استفادة ممكنة، وخاصة في ظل التعاون المثمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنفيذ سلسلة متنوعة من البرامج التدريبية على أرض أسوان للتسهيل والتيسير على أبناء المحافظة، حيث تستهدف هذه البرامج تمكين المرأة والشباب في كل المجالات. 

ومن جانبه قدم متدربو الأكاديمية شكرهم لمحافظ أسوان على الدعم الكبير الذي قدمه لإنجاح فعاليات البرنامج التدريبي، سواء من العاملات في القطاع العام أو الخاص أو مديريات الخدمات أو رائدات الأعمال أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو أي سيدة تنطبق عليها الشروط بالنسبة للسن والمؤهل الدراسي. 

وفي ختام الفعاليات أهدى محافظ أسوان دروعًا لمتدربي الأكاديمية الوطنية تقديرًا للتعاون المشترك والمثمر بين الجانبين في المجال التدريبي لخدمة سيدات أسوان.

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محافظ أسوان القيادات النسائية البرنامج التدريبي المرأة تقود بالمحافظات الفاعليات الختامية

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