الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: حلول جذرية لمشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بإعادة تشغيل آبار الشلال

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب

 ناقش اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تنفيذ الحلول الجذرية لمشكلة المياه الجوفية أثناء لقائه مع المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائب رئيس الشركة الدكتور صلاح بيومي والمشرف على الدراسة العلمية المتعلقة بمشكلة المياه الجوفية. 

إعادة تشغيل آبار الشلال وإعادة تأهيلها بإجمالي 40 بئرا

وتناول اللقاء الاتفاق على الإسراع بتنفيذ الحلول العلمية للمشكلة من خلال إعادة تشغيل آبار الشلال وإعادة تأهيلها بإجمالي 40 بئرا، يحتوى على أنقى مياه شرب وبجودة عالية وخاصة أن مصدرها مجرى نهر النيل بمنطقة الحبس بين السد العالي وخزان أسوان القديم، مما سيساهم في سد الاحتياج لشبكات مياه الشرب للقضاء على ظاهرة ضعف وانقطاع مياه الشرب بالمناطق الساخنة، والتي تقع معظمها على مرتفعات جبلية، بالإضافة إلى خفض منسوب المياه الجوفية بالمناطق والأحياء السكنية بمدينة أسوان. 

وجاء ذلك من أجل حماية وسلامة أرواح المواطنين والثروة العقارية، وأيضًا التراث الإنساني المتمثل فى المناطق الأثرية داخل مدينة أسوان، والتي تعانى من ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى العديد من المناطق

 ضرورة الاستفادة من الدراسة العلمية الخاصة بالتخلص من مشكلة المياه الجوفية

وقد أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة الاستفادة من الدراسة العلمية التي تم إعدادها بإشراف من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأيضًا أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمشاركة كوكبة من العلماء والمتخصصين من جامعتي الزقازيق وأسوان، بالإضافة إلى لجان مراكز بحوث البناء بوزارة الإسكان ومعهد بحوث الري، للتخلص من مشكلة المياه الجوفية باعتبارها من أكبر التحديات الحالية. 

ولفت محافظ أسوان إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع إيجاد حلول سريعة لتداعيات ارتفاع منسوب المياه الجوفية للحفاظ على حياة المواطنين وخاصة بالعمارتين 11 و12 التابعة لبنك الإسكان بحي العقاد، علاوة على مشروع تطوير وخفض منسوب المياه الجوفية أسفل نفق السكك الحديدية بمنطقة السد العالي شرق. 

جدير بالذكر أن الدراسات والأبحاث المتعلقة بمراحل مشروع خفض المياه الجوفية بمدينة أسوان شارك فيها العديد من الكيانات البحثية العلمية المتخصصة حيث تم البدء بالمرحلة الأولى والتي ركزت  على إجراء الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية. 

 بينما تم التركيز فى المرحلة الثانية على دراسة أسباب المشكلة وطبيعة كل منطقة طبقًا للتضاريس، وقد قام فريق العمل العلمي بمشاركة 6 جهات علمية وجامعية وتنفيذية قام بأخذ جسات وعينات من مناطق متفرقة فى طريق السادات وأيضًا مناطق خور عواضة والسيل الجديد والريفي وهو الذى أتبعه وضع حلول علمية قابلة للتطبيق بمواصفات فنية. 

لقاء محافظ أسوان مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب
لقاء محافظ أسوان مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب
محافظ أسوان مشكلة المياه الجوفية رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب تشغيل آبار الشلال حلول مشكلة المياة الجوفية

مواد متعلقة

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 4 أخرين إثر حادث سير بصحراوى أسوان

بدء تنفيذ مشروع تحسين مياه الشرب في أسوان يناير المقبل

طوارئ فى أسوان استعدادًا للانتخابات: 12 لجنة للوافدين وجزاءات رادعة للمسئولين

محافظ أسوان يكلف بتفقد أعمال تطوير المجزر العمومى استعدادا لإعادة تشغيله

مديرية العمل بأسوان تنظم ندوتين لنشر ثقافة السلامة والصحة بين طلاب التعليم الأساسى

محافظ أسوان يتابع حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة ورفع الإشغالات

نهو 10 مشروعات.. المتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ «حياة كريمة» بقرية فارس فى أسوان

"عجلة وصندوق".. قصة كفاح شاب أسواني لتأسيس مشروع صغير لصناعة الدونتس وأكلات الحلو

الأكثر قراءة

تربح 10 آلاف جنيه من "تيك توك".. اعترافات إنجي حمادة بطلة فيديو المطبخ

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

رفض دعوى تطالب بطرد ناد شهير من قطعة أرض إيجارها 100 جنيه سنويا

تغريم حمو بيكا 2400 جنيه فى 4 تهم

صانع أنتيكات وتحف الفنية.. "عزت" يُبدع في تشكيل "السرسوع" بالفيوم (فيديو)

راودوا زوجته عن نفسها.. إحالة أوراق قاتلي "شهيد الشرف" بالمرج إلى المفتي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم