الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء تنفيذ مشروع تحسين مياه الشرب في أسوان يناير المقبل

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أنه تم الاتفاق مع الجانب السويسرى على بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تحسين مياه الشرب بمناطق السيل الريفى والسيل الجديد، بداية من يناير المقبل، والذى تصل تكلفته لأكثر من 9 مليون فرنك سويسرى ليخدم أكثر من 50 ألف نسمة. 

جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التوجيهية لبرنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر، بحضور وفد وكالة المعونة السويسرية برئاسة د.فاليرى ليشتي رئيس مكتب التعاون الدولى بسفارة سويسرا، وممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ووفد الشركة، إضافة إلى المهندس محمد معوض ممثل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وأيضًا الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد. 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين بالجودة العالية، واستكمالًا للنجاحات والإنجازات التى شهدتها عدد من مناطق شرق مدينة أسوان.

تفاصيل الاجتماع 

وأشاد محافظ أسوان بجهود وكالة التعاون الدولى السويسرى وإستمرار دعمها للمشروعات التي تستهدف إحلال وتجديد البنية التحتية لمحطات وشبكات مياه الشرب بمناطق شرق المدينة بتنفيذ المرحلة الثالثة، بعد تنفيذ المرحلة الأولى بمنطقة الناصرية لخدمة 85 ألف نسمه، ثم المرحلة الثانية بمناطق خور عواضة والأمبركاب والخطارية لخدمة 45 ألف نسمه. 

وأكد أن المشروع الحيوى والذى سيلبى إحتياجات أهالى شرق مدينة أسوان من مياه الشرب النقية ويقضى على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة فى ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه، لاسيما فى ظل الاهتمام الملحوظ من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبمتابعة مستمرة من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية. 

وأوضح أن المشروع يستهدف تغيير كامل للشبكات بأطوال 35 كم لمنطقة السيل، وكذا تنفيذ خط ناقل بطول 7 كم، علاوة على الوصلات المنزلية، ليساهم ذلك فى دعم الشبكة الدائرية لمدينة أسوان وهو الذى يتوازى مع تكثيف الندوات التوعوية المتعلقة بترشيد إستهلاك المياه، علاوة على مكون الدعم المؤسسى بتدريب الكوادر البشرية بالشركة. 

وأشار اللواء أشرف عطية، بأنه يتم بالتوازى مع ذلك تنفيذ المشروع المتكامل الجديد لمنظومة الصرف الصحى لخدمة مناطق السيل وخور عواضة والذى تصل تكلفته لنحو 200 مليون جنيه ليضم خط طرد بأطوال 3 كم، وشبكات إنحدار بطول 6 كم، ومحطة الرفع بطاقة 47 ألف م3/يوم. 

ووجهت فاليرى ليشتي الشكر لمحافظ أسوان على دعمه اللامحدود وغير المسبوق لإنجاز مراحل التنفيذ السابقة، والمشروعات المتتالية، والتي كانت لها أكبر الأثر في تحسين جودة الحياة لأهالى شرق المدينة مع تحقيق التنمية المستدامة. 

وأوضحت، أنه سيتم دراسة ضم عزب كيما للمرحلة الثالثة بناءًا على طلب محافظ أسوان، وفى ختام اللقاء أهدى محافظ أسوان دروع المحافظة لوفد وكالة المعونة السويسرية، والشركة القابضة تقديرًا وعرفانًا بالتعاون البناء والمثمر بين الجانبين.

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