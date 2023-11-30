البيت الأبيض: إسرائيل عازمة على مواصلة القتال عقب انتهاء الهدنة

أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل عازمة على مواصلة القتال عقب انتهاء الهدنة؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكد البيت الأبيض، أنه خلال الأيام الستة الأولى من الهدنة تم إطلاق أكثر من 100 محتجز وزادت نسبة المساعدات بشكل كبير.

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق، عن مواصلة جهوده بالتنسيق مع مصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، بجانب تأمين الإفراج عن المحتجزين

وفي سياق متصل، سلّم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ملفًا كاملًا حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مطالبًا إياه بضرورة إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين.