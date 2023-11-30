الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البيت الأبيض: مستمرون مع مصر وقطر فى جهود تمديد الهدنة بـ غزة

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض عن مواصلة جهوده بالتنسيق مع مصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، بجانب تأمين الإفراج عن المحتجزين؛ بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الأمريكية، أن أنتوني بلينكن ندد بالعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، سلّم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ملفًا كاملًا حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مطالبًا إياه بضرورة إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين.

القاهرة الإخبارية البيت الأبيض مصر قطر الهدنة الإنسانية قطاع غزة

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