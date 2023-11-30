الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شوقى علام لـ"الشاهد": الهجوم على العلماء الداعمين لأوطانهم افتراء

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن دار الإفتاء المصرية كانت في ظهر الدولة وواجهت معها كل ما يهدم استقرار المجتمع.

مساندة الوطن 

وأكد الدكتور شوقي علام، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه بعد النظر في تاريخ العلماء بدراسة متعمقة نجد أن ما تصدره جماعة الإخوان عن العلماء لمساندتهم للدولة ولوطنهم أمر فيه نوع من الافتراء والكذب.

وتابع: "ما يُقال بشأن العالم السلطان بسبب مساندة العلماء للقيادة السياسية في مهامها الإصلاحية بالمجتمع أمر مشرف وليس به إساءة، ولا يجب أن نأخذ النماذج الفردية التي كانت مساندتها لبعض الأولياء بها ضرر مجتمعي لنقوم بتعميمها على كافة العلماء في الدولة".

وأضاف أن مساندة العلماء للدولة فيما يكون بصالح المجتمع أمر في الشريعة الإسلامية، حيث قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم “اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفرًا بواحًا”، أي أن الأصل في الشريعة السمع والطاعة للولي إلا في الأمور التي نهى عنها الدين الإسلامي.

الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميُا في الحادية عشرة مساء على فضائية "إكسترا نيوز".


 

شوقي علام الشاهد الإفتاء المصرية اكسترا نيوز مساندة الدولة

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