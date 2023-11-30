الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"كابوريا واحدة تأكل عيلة".. "لوغاريتم" فى جولة بسوق السمك بكوريا

أحمد فايق
أحمد فايق

استعرض برنامج "لوغاريتم"،  مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، تجربة شراء السمك من سوق الأسماك في كوريا.

وقال "فايق": "اإيه يفرق سوق السمك في كوريا عن سوق السمك في المنيب".

واستعرض هذه التجربة في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية والتي تشبه الإسكندرية بشكل كبير.

وأضاف:" الدنيا هنا شبه إسكندرية أووي في كل حاجة، ودي المنطقة المصرية راجل بيبيع بساريا كوري مجففة زي عندنا في مصر، وبينادي بالميكرفون برده".

وتابع:" هنا أي حاجة بتتاكل طحالب غير عندنا، والسوق عامل زي سوق بحري في الإسكندرية، وسوق المنيب، كابوريا واحدة تأكل عيلة".

لوغاريتم دي ام سي أحمد فايق كوريا الإسكندرية

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