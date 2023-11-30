"لوغاريتم"يستعرض تجربة المترو في كوريا الجنوبية

استعرض برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، تجربة ركوب المترو في كوريا الجنوبية.

وبدأت جولة "لوغاريتم" بداية من قطع تذكرة الركوب، ثم إلى النزول لرصيف المترو وانتظار عربات المترو.

وخلال الانتظار، استعرض "فايق" العلامات الإرشادية للركوب والنزول والعلامات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، والسيدات الحوامل، وكذلك كيفية تنظيم عملية النزول أولًا ثم ركوب وصعود المترو.

وبعد ركوب المترو، خاض جوله داخل المترو وكيفية ترك مقاعد كبار السن والسيدات الحوامل فارغة، واحترام القواعد، فضلاض عن استخدام الرسوم المتحركة في الإعلانات داخل المترو.