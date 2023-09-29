"لوغاريتم" يستعرض تجربة كوريا مع العطارة

خصص برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، فقرة ليستعرض أدوات عطارة كورية.

وقال فايق إنهم يقومون بعمل ترويج للعطارة، والمعامل تجري أبحاث علمية وينشروها في دوريات علمية كورية وعالمية، وكل عشب يباع معه ورقة حول فوائده للصحة، وكل ذلك يتم بدراسات علمية.

وأضاف أنه في مصر عطارة أقوى من ذلك، إلا أننا نحتاج الاستفادة من هذه التجربة بعمل "ترويج" للعطارة، وأن تعمل الجامعات المصرية على العطارة المصرية بإجراء أبحاث علمية تكشف عن أهميتها وفائدتها.

وأشار إلى أن العطارة القوية في مصر لو لها "ترويج" أو لها أبحاث علمية تثبت مدى فعاليتها مما يجعلنا نروج لهذه المنتجات ونبيعها بأسعار كبيرة جدا.