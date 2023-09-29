الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"لوغاريتم" يستعرض تجربة كوريا مع العطارة

الإعلامي أحمد فايق
الإعلامي أحمد فايق

خصص برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، فقرة ليستعرض أدوات عطارة كورية.

وقال فايق إنهم يقومون بعمل ترويج للعطارة، والمعامل تجري أبحاث علمية وينشروها في دوريات علمية كورية وعالمية، وكل عشب يباع معه ورقة حول فوائده للصحة، وكل ذلك يتم بدراسات علمية. 

وأضاف أنه في مصر عطارة أقوى من ذلك، إلا أننا نحتاج الاستفادة من هذه التجربة بعمل "ترويج" للعطارة، وأن تعمل الجامعات المصرية على العطارة المصرية بإجراء أبحاث علمية تكشف عن أهميتها وفائدتها. 

وأشار إلى أن العطارة القوية في مصر لو لها "ترويج" أو لها أبحاث علمية تثبت مدى فعاليتها مما يجعلنا نروج لهذه المنتجات ونبيعها بأسعار كبيرة جدا.

لوغاريتم أحمد فايق عطارة كورية

مواد متعلقة

"لوغاريتم" يسلط الضوء على تقنية الهولوجرام فى كوريا

"لوغاريتم" يستعرض ثوابت الثقافة الكورية بعين فتاة مصرية

"لوغاريتم".. "متحف المستقبل" يكشف ملامح الحياة بكوريا عام 2051

أستاذ تخطيط: طفرة كبيرة بمصر فى مجال الإسكان ضمن عملية التنمية الشاملة

استشارى عمرانى يوضح أبرز إنجازات الدولة فى مجال الإسكان

نسرين البغدادى: استراتيجية تمكين المرأة انطلقت مع وضع دستور 2014

ريهام العاصى: القيادة السياسة مؤمنة بدور المرأة كمحور أساسى لتقدم المجتمع

الرقيب أول عز الدين أبوطالب يكشف لـ"الشاهد" ظروف المعيشة والتدريب لحرب أكتوبر

الأكثر قراءة

حازم عمر يكشف عن أول قرار له إذا أصبح رئيسًا للجمهورية

اقتصاديون عن "اتفاقية مبادلة العملة" مع الإمارات: مصر تحصد أولى ثمار الانضمام إلى "بريكس"

دورى أبطال إفريقيا.. الأهلى إلى دور المجموعات برباعية فى شباك سان جورج الإثيوبى

تحذير من "الأرصاد".. ماذا يحدث فى الأيام المقبلة؟

حشود لم تتوقف.. طوابير لدعم الرئيس السيسى بتوكيلات من مقرات الشهر العقارى بالقاهرة

كهربا يقود تشكيل الأهلى لمواجهة سان جورج الإثيوبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة