"لوغاريتم".. "متحف المستقبل" يكشف ملامح الحياة بكوريا عام 2051

خصص برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، فقرة استعرض فيها ملامح المستقبل في كوريا عام 2051، من خلال متحف المستقبل.

وقال أحمد فايق، إن هناك بوابة المستقبل للمدينة القائمة على الذكاء الاصطناعي سنة 2051 والمتحف يكشف تخيل الكوريين عن التكنولوجيا في مناحي الحياة عن طريق الهيبر لوب، وهو قطر سرعته أكثر من 1000 كيلو متر في الساعة، وتستطيع أن تتنقل من خلاله في دقائق بين بلدان مختلفة.

وأضاف: "الهيبر لوب هو وسيلة النقل الذكية جدًا في المستقبل والأسرع على مستوي العالم وهو عبارة عن مجال مغناطيسي يتم تركيب فيه تيوب على شكل قطار بيجذب ما بين قطبين".