الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف تبدو الحياة في كوريا عام 2051؟.. "لوغاريتم" يُجيب

الإعلامي أحمد فايق،
الإعلامي أحمد فايق،

خصص برنامج  "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، فقرة ليستعرض ملامح المستقبل في كوريا عام 2051، من خلال متحف المستقبل.

وأقام فايق تصورا لمدينة المستقبل سنة 2051، حيث مدينة كاملة عن الذكاء الاصطناعي، لا يتدخل فيها العامل البشري وإنما تُديرها الروبوتات وعناصر ذكاء اصطناعى.

وقال إن المدينة بها "روبوت جيتس" بها ذراع يحمل الشاشات في بوابة الدخول، وتكشف عن أن المواصلات عبر الهايبرلوب، مثل قطار سرعته أكثر من ألف كم في الساعة يستطيع أن يجعلك تسافر من بلد إلى أخرى في دقائق، موضحا أن الهايبرلوب هو وسيلة النقل الذكية جدا في المستقبل والأسرع على مستوى العالم، وسيكون سرعته 1300 كم في الساعة، وهو عبارة عن مجال مغناطيسي يجذب ما بين قطبين موجب وسالب.

ولفت الإعلامى أحمد فايق، إلى أن الاختراع الثاني هو الهولوجرام، حيث يكون الفيديو كول بالهولوجرام وترى من تكلمه كأنه تجلس معه، كما أن العمليات يقوم بها الطبيب في بلد والمريض في بلد أخرى، وهناك تجارب يتم إجراؤها حاليا.

لوغاريتم أحمد فايق كوريا دي ام سي

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