الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"لوغاريتم" يكشف تفاصيل تفوق "مصرية" في قلب كوريا

برنامج لوغاريتم
برنامج "لوغاريتم"

استضاف برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، الباحثة المصرية المقيمة في كوريا نهي نجم الدين، لتكشف عن تجربتها في كوريا وسر تفوقها في كوريا.

وقالت نهى نجم الدين، إنها بعد تخرجها في هندسة القاهرة حصلت على منحة GKS حتى اختيارها كوريا رغم عدم تميزها في الهندسة المعمارية لتنفيذ مشروعها في ربط العمارة بالسياحة وصنع علامة تجارية حضرية للمدن المختلفة، وكيف أصبحت ضمن فريق عمل العالم الكوري المسئول عن إعادة تخطيط كوريا.

وأضافت أنها قابلت في بداية وجودها في كوريا صعوبات، بداية من نطق اسمها، إذ اضطررت لتعليم الكوريين طريقة نطق اسمها بصورة صحيحة للتغلب على أزمة عدم نطقهم لحرف الهاء بالإنجليزية، شارحة معنى اسمها في القرآن ومواطن ذكره في الآيات الكريمة.

كما استرجعت مع أحمد فايق، ذكريات شبرا الحي الذي عاش فيه أجمل سنوات عمره، ليتبارى هو والمهندسة نهى في ذكر المعالم المميزة للحي العريق.

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