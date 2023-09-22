"لوغاريتم": يتم إنفاق 6.8 مليار دولار على مستحضرات التجميل فى كوريا

سلط برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، الضوء على حجم الإنفاق الكوري على مستحضرات التجميل.

وقال أحمد فايق، إن هناك اهتمامًا كوريًا بمستحضرات التجميل سواء التي يتم إنتاجها في كوريا أو استيرادها من الخارج، موضحًا أن اهتمام المواطن الكوري بالتجميل، لا فرق فيه بين رجل وامرأة.

وأضاف أن حجم الاستثمارات التي تنفق على مستحضرات التجميل في كوريا كبير، حيث تعد كوريا واحدة من أكثر 10 بلدان حول العالم مهتمة بالتجميل.

وأشار إلى أنه يتم إنفاق 6.8 مليار دولار على مستحضرات التجميل، وتستورد في العام الواحد منتجات بقرابة مليار و500 مليون دولار، موضحًا أن نصيب الرجال وحدهم في هذا الإنفاق على المستحضرات بلغ 900 مليون دولار سنويًا.