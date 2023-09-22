"لوغاريتم" يستعرض تجربة بنت شبرا فى جامعة بوسان الكورية

سلط برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، الضوء على الباحثة المصرية المقيمة في كوريا نهى نجم الدين.

وقال أحمد فايق، إن ابنة حي شبرا، نهى نجم الدين أول مهندسة معمارية مصرية في جامعة بوسان الوطنية منذ تاريخ إنشائها، حاصلة على المركز الثاني في المشروعات الإبداعية لرفع كفاءة بوسان إكسبو 2030، وأول مهندسة معمارية في تخصص العمارة والتصميم العمراني وعلاقته بتطوير العمارة والسياحة والاقتصاد في كوريا.

وأضاف أنها ضمن فريق عمل العالم الكوري المسئول عن إعادة تخطيط كوريا، لتنفيذ مشروعها في ربط العمارة بالسياحة وعلاقته بالاقتصاد في كوريا.