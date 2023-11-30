مراسل "القاهرة الإخبارية": الجالية المصرية بنيويورك جاهزة للانتخابات منذ أسابيع

قال ياسر نور الدين، مراسل “القاهرة الإخبارية” من نيويورك، إن القنصلية العامة بولاية نيويورك تحضرت وتجهزت منذ أسابيع للانتخابات الرئاسية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه عقدت عدة اجتماعات مع الجالية المصرية لمناقشة التحضيرات لانتخابات الرئاسة 2024، مشيرًا إلى أن السفيرة هويدا عصام، أكدت في تصريحات لها، أن اللجان سوف تفتح في التاسعة صباحًا لتغلق في التاسعة مساء لمدة 3 أيام، وسط تعاون كبير مع شرطة مدنية نيويورك لتأمين الانتخابات.

وتابع: القنصلية سوف تستقبل الزوار الذين اتوا لنيويورك ولهم حق الانتخاب ممن بلغوا السن القانونية وعليهم الحضور للقنصلية ببطاقة الرقم القومي.

شرط خاص ببطاقة الرقم القومي

وأشار إلى أنه لابد أن يكون مكتوبا في خانة الإقامة ببطاقة الرقم القومي عنوان داخل جمهورية مصر العربية، حيث إن البطاقات التي يوجد بها مقيم بالخارج لا يعتد بها بالانتخابات.