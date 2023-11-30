الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ليلي عبد المجيد لـ"الدستور": خطوة الـ1000 حلقة دراما باللغة الهندية مهمة جدًا

الدكتورة ليلي عبد
الدكتورة ليلي عبد المجيد

أشادت الدكتورة ليلي عبد المجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، بإبرام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اتفاقيتها الأولى لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تلفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم.


وقالت عبدالمجيد في تصريحات خاصة لـ “الدستور": "هذه الخطوة جيدة جدًا ومهمة، وتؤكد أن شركة المتحدة للخدمات الإعلامية هي كبير الدراما كما أنها تساعد على فتح اسواق جديدة للدراما المصرية  ويساهم في انطلاق الفن المصري والوصول به الي آفاق ابعد في الانتشار والتأثير داخل الوطن العربي وخارجه".

وأوضحت أن مصر تعود لسابق عصرها بهذه الخطوة الذهبية، وسيطرتها على الدراما والتلفزيون سواء داخل الوطن العربي أو خارجه، وسينطلق الدراما المصرية عالميا، منوهة إلى أننا نحتاج إلى بثها لأكثر من لغة غير الهندية.


أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الخميس، عن إبرام الاتفاقية الأولى لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تليفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سيفتح أسواقًا جديدة للدراما المصرية، ويساهم في انطلاق الفن المصري والوصول به إلى آفاق أبعد في الانتشار والتأثير.

ويعد الاتفاق بداية لتعاقد كبير في مجال صناعة الدراما والسينما مع الشركة الهندية سوبركلاستر برودكشن لتوزيع الأعمال المصرية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 المتحدة المتحدة للخدمات الإعلامية الدراما الدكتورة ليلى عبد المجيد

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