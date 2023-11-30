بدء غرفة عمليات حملة فريد زهران لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

بدأت منذ قليل، غرفة العمليات لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة.

وصرح المهندس باسم كامل مدير الحملة، أن فريق العمل سيتم تقسيمه لـ 3 مجموعات وفقا لاختلاف التوقيت الزمني للدول.

وقال إن الحملة ستقوم بالتواصل مع المصريين بالخارج عن طريق معلومات التواصل المتوفرة لفريق المتابعة، بالإضافة للتواصل مع السفارات ووكالات الأنباء ووزارة الهجرة وإصدار تقارير متابعة يومية لأهم الأحداث والوقائع المتعلقة بعملية التصويت.