الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فريد زهران يدعو المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية: "برشح نفسى كرئيس ديمقراطى" (فيديو)

فريد زهران
فريد زهران

دعا المرشح الرئاسي فريد زهران، المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، معقبا: “فهي طريق آمن وسلمي وديمقراطي للتغيير”.

وقال زهران إن الانتخابات مهمة لمصر خاصة في ظل الظروف الراهنة، لما تشهده من تهديدات إقليمية كبيرة، بالإضافة إلى الأزمات التي تمر بها دول الجوار، مضيفا: “برشح نفسي كرئيس للجمهورية بصفتي حكما بين السلطات.. وأن أكون على رأس السلطة التنفيذية وأعطى الصلاحيات والصفات الكاملة للسلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية التي أترأسها”.

وتابع: “رئيس الجمهورية هو الشخص القادر على أن يعطي الملفات لأهل الاختصاص وأصحاب المصالح، وكذلك إدارة البلاد”.

واختتم قائلا: “باختصار أنا برشح نفسي كرئيس جمهورية ديمقراطي يدير العلاقة بين السلطات والمؤسسات وأصحاب المصلحة وأصحاب الاختصاص”.

 

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