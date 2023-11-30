جيش الاحتلال: المحتجزتان الإسرائيليتان فى طريقهما إلى قاعدة حتسريم الجوية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المحتجزتين الإسرائيليتين اللتين سلمتهما حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إلى الصليب الأحمر الدولي في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، في طريقهما إلى قاعدة حتسريم الجوية؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، عن بدء نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر بالضفة الغربية؛ تمهيدًا للإفراج عنهم.

فيما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين تضم أسماء 22 أسيرًا و8 أسيرات كلهم من مناطق داخل الخط الأخضر.