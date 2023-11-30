الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جيش الاحتلال: المحتجزتان الإسرائيليتان فى طريقهما إلى قاعدة حتسريم الجوية

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المحتجزتين الإسرائيليتين اللتين سلمتهما حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إلى الصليب الأحمر الدولي في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، في طريقهما إلى قاعدة حتسريم الجوية؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، عن بدء نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر بالضفة الغربية؛ تمهيدًا للإفراج عنهم.

فيما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين تضم أسماء 22 أسيرًا و8 أسيرات كلهم من مناطق داخل الخط الأخضر.

القاهرة الإخبارية الاحتلال المحتجزتان الإسرائيليتان حماس الصليب الأحمر قاعدة حتسريم الجوية

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