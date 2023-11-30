الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. افتتاح عرض "النقطة العميا" على مسرح الغد

النقطة العميا
النقطة العميا

يفتتح البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحى الجديد "النقطة العميا"، فى السابعة من مساء غد الجمعة، على مسرح الغد بالعجوزة.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة المخرج سامح مجاهد، وهو ضمن سلسلة العروض التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد" بالمسرح القومي .

"النقطة العميا" إعداد وإخراج أحمد فؤاد، وهو مأخوذ عن رواية العطب  للكاتب السويسري الشهير فريدريش دورينمات، بطولة "نور محمود، أحمد السلكاوي، أحمد عثمان، حسام فياض، هايدي بركات، عمر صلاح الدين"، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء نور سمير، موسيقى محمود أبو زيد، مخرج منفذ داليا حافظ.

النقطة العميا بالعجوزة مسرح الغد السويسري الشهير فريدريش دورينمات أحمد امين البيت الفني

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