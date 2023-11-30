مراسلة "القاهرة الإخبارية": توقعات إسرائيلية بتصاعد عمليات استهداف قواتها

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن اليوم كان صعب جدًا على المنظمومة الأمنية العسكرية الإسرائيلية، حيث تُشير التقديرات إلى أنه سيكون هنالك ارتفاعًا في أعداد العمليات المنفذة من قبل الفلسطينين ضد أهداف إسرائيلية.

وأضاف أبو شمسية، اليوم الخميس، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه منذ اليوم الأول للحرب على غزة والعدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني هناك، قام الاحتلال بإغلاق المعابر والحواجز الواصلة والفاصلة ما بين القدس والضفة الغربية، وأغلقت أبواب المسجد الأقصى البمارك، بجانب تعزيزتواجده الشرطي في مدينة القدس خوفًا من اتمام هذه العمليات، مشيرةً إلى أن الاحتلال تغنى بأنه شن حملة اعتقالات اسعة طالت معظم ناشطي حركة حماس.

وأوضحت مراسلة “القاهرة الإخبارية”، أن خروج عملية إطلاق النار في شمال القدس عند أراضي، وقعت في ساعات الصباح الباكر من هذا اليوم وتقلت شرطة الاحتلال والاسعاف بلاغًا أوليا يفيد بإطلاق النار على مجموعة مستوطنين عند محطة انتظار سيارات وكان هنالك إطلاق نار علي الشابين الفلسطينيين من قبل عنصر أمن اسرائيلي ومستوطنين مسلحين وخاصة بعد قرار وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير، بضرورة تسليح المستوطنين هناك.

وأكدت أبز شمسية، أن العملية أسفرت وفق التقديرات الرسمية عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة ما لايقل عن 12 منها 4 في حالة حرجة وميؤوس منها.

وأشارت أبو شمسية، إلى أنه في المقابل كان هنالك إعدام ميداني للشابين الفلسطيني وهما شقيقين من عائلة النمر من حي سور باهر جنوب الاقصى كانوا قد ألقيا على الأرض ولم يتم تقديم الإسعافات الأولية لهما ونزفا حتى الموت.

وعن سياسية العقاب الجماعي، نوّهت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى أن تلك السياسية كانت حاضرة من قبل الاحتلال وسريعة هذا اليوم حيث اقتحم الاحتلال منزل عائلة النمر واعتقال 6 منهم بينهم النساء والزوجات ووالد ووالدة الشهيدين، بجانب اقتحام المنطقة وعرقلة دخول المواطنين إليها.

وأكدت مرالسة القاهرة الإخبارية، أن المنطقة التي وقعت فيها العميلة تحولت إلى سكنة عسكرية، وذلك بعد زيارة وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير، لموقع العملية الذي أكد على ضرورة تسليح المستوطنين.