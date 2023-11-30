الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الجالية المصرية بألمانيا: العالم يترقب إقبال المصريين على انتخاب رئيسهم

ماجد سعد رئيس المنظمة
ماجد سعد رئيس المنظمة المصرية الألمانية

قال رئيس المنظمة المصرية الألمانية في فرانكفورت ماجد سعد، إن العالم كله ينتظر خروج المصريين في الداخل والخارج لاختيار رئيس مصر في انتخابات الرئاسة 2024.

وأضاف سعد خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "بدأنا أول الاجتماعات لرؤساء الجاليات والروابط في ألمانيا يوم 6 أكتوبر من أجل التنسيق للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

ماجد سعد: نتواصل مع الجالية المصرية للمشاركة في الانتخابات

وتابع: "أخذنا على عاتقنا عمل غرفة عمليات للتواصل الدائم حتى يوم الانتخابات"، مشيرًا إلى أن الاجتماع ضم 26 من ممثلي الجاليات والروابط، والجميع يعمل ويتواصل مع أبناء الجالية المصرية في ألمانيا.

واستكمل: "موجودون في كل مكان لدعوة أبناء الجالية للمشاركة في الانتخابات، نتحدث مع الطلاب والشباب المصري في ألمانيا، والجميع يعلم موعد انتخابات الرئاسة ومستعدون للمشاركة بكل قوة".

الجالية المصرية بألمانيا المانيا انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

أبناء الجالية المصرية فى برلين: سنشارك بالانتخابات الرئاسية لدعم وطننا

الأكثر قراءة

المصريون بالنمسا يحشدون للانتخابات الرئاسية: وقت رد جميل مصر

وكيل تعليم الدقهلية عن واقعة الملوخية: ننتظر نتيجة التحقيقات

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

دخلت القبر بدل عش الزوجية.. من قتل عروس أسيوط قبل زفافها بـ20 يومًا؟

هنري كيسنجر.. أول مواطن مجنس يصبح وزيرا لخارجية الولايات المتحدة الأمريكية

من مستشفى العاصمة الإدارية| السيدة انتصار السيسى: "ربنا يشفى كل أولادنا الفلسطينيين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم