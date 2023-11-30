الجالية المصرية بألمانيا: العالم يترقب إقبال المصريين على انتخاب رئيسهم

قال رئيس المنظمة المصرية الألمانية في فرانكفورت ماجد سعد، إن العالم كله ينتظر خروج المصريين في الداخل والخارج لاختيار رئيس مصر في انتخابات الرئاسة 2024.

وأضاف سعد خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "بدأنا أول الاجتماعات لرؤساء الجاليات والروابط في ألمانيا يوم 6 أكتوبر من أجل التنسيق للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

ماجد سعد: نتواصل مع الجالية المصرية للمشاركة في الانتخابات

وتابع: "أخذنا على عاتقنا عمل غرفة عمليات للتواصل الدائم حتى يوم الانتخابات"، مشيرًا إلى أن الاجتماع ضم 26 من ممثلي الجاليات والروابط، والجميع يعمل ويتواصل مع أبناء الجالية المصرية في ألمانيا.

واستكمل: "موجودون في كل مكان لدعوة أبناء الجالية للمشاركة في الانتخابات، نتحدث مع الطلاب والشباب المصري في ألمانيا، والجميع يعلم موعد انتخابات الرئاسة ومستعدون للمشاركة بكل قوة".