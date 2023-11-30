الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ألمانيا: يجب التصدى للتضييق الروسى على عمل منظمة الأمن والتعاون بأوروبا

أنالينا بيربوك
أنالينا بيربوك

ناشدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ضرورة مواجهة الحصار الذي تفرضه روسيا على عمل المنظمة.

وقالت "بيربوك" اليوم الخميس، على هامش المؤتمر السنوي لوزراء دول منظمة الأمن والتعاون في سكوبيه، عاصمة مقدونيا الشمالية، إنه يجب مواصلة تعزيز التعاون داخل المنظمة، "حتى وإن كانت روسيا وضعت عقبات بشكل هائل في طريق عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على مدى العام ونصف العام الماضيين".

وتابعت الوزيرة الألمانية أن اللعبة الغادرة من جانب الحكومة الروسية يمكنها، وكان يمكنها أيضًا، تدمير المنظمات التي تعتمد على التعايش السلمي والتعاون، من خلال الحرب الهجومية ضد أوكرانيا، وأكدت: "لن نسمح بذلك"، وأشارت إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تدافع عن أمن أكثر من 3. 1 مليار إنسان.

وأضافت "بيربوك" أن بلادها وفرت إجمالي 21 مليون يورو خلال عام 2023 كي لا يتسنى للمنظمة مواصلة تأدية عملها من الناحية الفنية فحسب، ولكن كي يتسنى لها أيضًا إنجاز عملها في المواقع.

وأشارت إلى أن عدم نجاح روسيا في تدمير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "يعد إسهامًا مهمًا لأجل نظامنا السلمي. ويجب أن يستمر نظام السلام هذا".

الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اوروبا روسيا بيربوك

مواد متعلقة

فرنسا تندد بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية

البنتاجون الأمريكى يصدر بيانًا حول ملابسات إسقاط "المسيرة الحوثية"

تقرير أمريكى: بايدن طلب مزيدًا من النقاش مع إسرائيل قبل أى عملية عسكرية فى غزة

الاتحاد الإفريقى يطالب بإجراءات عاجلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

روسيا: إسرائيل استغلت الانقسام بمجلس الأمن للاستمرار فى حرب تطهير عرقى بغزة

وزير الخارجية الأمريكى يصل تل أبيب

البيت الأبيض: هاريس تعتزم المشاركة فى (كوب 28)

عاجل.. العثور على جثامين متحللة لأطفال رضّع بمستشفى أغلقه الاحتلال فى غزة

الأكثر قراءة

المصريون بالنمسا يحشدون للانتخابات الرئاسية: وقت رد جميل مصر

وكيل تعليم الدقهلية عن واقعة الملوخية: ننتظر نتيجة التحقيقات

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

دخلت القبر بدل عش الزوجية.. من قتل عروس أسيوط قبل زفافها بـ20 يومًا؟

هنري كيسنجر.. أول مواطن مجنس يصبح وزيرا لخارجية الولايات المتحدة الأمريكية

من مستشفى العاصمة الإدارية| السيدة انتصار السيسى: "ربنا يشفى كل أولادنا الفلسطينيين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم