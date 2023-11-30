ألمانيا: يجب التصدى للتضييق الروسى على عمل منظمة الأمن والتعاون بأوروبا

ناشدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ضرورة مواجهة الحصار الذي تفرضه روسيا على عمل المنظمة.

وقالت "بيربوك" اليوم الخميس، على هامش المؤتمر السنوي لوزراء دول منظمة الأمن والتعاون في سكوبيه، عاصمة مقدونيا الشمالية، إنه يجب مواصلة تعزيز التعاون داخل المنظمة، "حتى وإن كانت روسيا وضعت عقبات بشكل هائل في طريق عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على مدى العام ونصف العام الماضيين".

وتابعت الوزيرة الألمانية أن اللعبة الغادرة من جانب الحكومة الروسية يمكنها، وكان يمكنها أيضًا، تدمير المنظمات التي تعتمد على التعايش السلمي والتعاون، من خلال الحرب الهجومية ضد أوكرانيا، وأكدت: "لن نسمح بذلك"، وأشارت إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تدافع عن أمن أكثر من 3. 1 مليار إنسان.

وأضافت "بيربوك" أن بلادها وفرت إجمالي 21 مليون يورو خلال عام 2023 كي لا يتسنى للمنظمة مواصلة تأدية عملها من الناحية الفنية فحسب، ولكن كي يتسنى لها أيضًا إنجاز عملها في المواقع.

وأشارت إلى أن عدم نجاح روسيا في تدمير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "يعد إسهامًا مهمًا لأجل نظامنا السلمي. ويجب أن يستمر نظام السلام هذا".