الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى يزور الخطوط الأمامية شرق أوكرانيا

زيلينسكي
زيلينسكي

زار الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينسكي، الخطوط الأمامية في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في أحد مراكز القيادة اليوم الخميس: "القادة الحاضرون هنا يدافعون عن الحياة السلمية في أوكرانيا، وفي منطقة خاركيف في قطاع كوبيانسك".

وتحدث زيلينسكي عن الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية.

وقام قائد هذا القطاع الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي وعدد من معاونيه بإطلاع زيلينسكي على الوضع على طول خط كيبيانسك- ليمان الدفاعي.

وكان بصحبة زيلينسكي وزير الدفاع رستم أوميروف واندري يرماك، الذي يترأس مكتب الرئيس.

الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي زيلينسكي أوكرانيا خاركيف

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