زيلينسكى يزور الخطوط الأمامية شرق أوكرانيا

زار الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينسكي، الخطوط الأمامية في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في أحد مراكز القيادة اليوم الخميس: "القادة الحاضرون هنا يدافعون عن الحياة السلمية في أوكرانيا، وفي منطقة خاركيف في قطاع كوبيانسك".

وتحدث زيلينسكي عن الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية.

وقام قائد هذا القطاع الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي وعدد من معاونيه بإطلاع زيلينسكي على الوضع على طول خط كيبيانسك- ليمان الدفاعي.

وكان بصحبة زيلينسكي وزير الدفاع رستم أوميروف واندري يرماك، الذي يترأس مكتب الرئيس.