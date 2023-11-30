الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس يانج أفريكانز التنزاني رئيسا لرابطة الأندية الإفريقية والأهلي عضوا

هيرسي سعيد رئيس نادي
هيرسي سعيد رئيس نادي يانج أفريكانز

انتخب هيرسي سعيد، رئيس نادي يانج أفريكانز التنزاني، رئيسا لرابطة الأندية الإفريقية، والتي تم إطلاقها اليوم.

جاء انتخاب سعيد خلال اجتماع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مع عدد من مسؤولي الأندية الكبرى في القارة السمراء، اليوم الخميس بالقاهرة، من أجل إطلاق رابطة الأندية الإفريقية.

كما انُتخب كل من الأهلي والرجاء المغربي والهلال السوداني، كأعضاء في الرابطة الجديدة للأندية الإفريقية.

وكان "كاف" قد اختار كينيا لاستضافة مقر رابطة الأندية الإفريقية، وذلك خلال اجتماعه الذي عقد اليوم.

وتضم رابطة الأندية الإفريقية، أفضل 80 ناديا في القارة السمراء طبقا لتصنيف الاتحاد الإفريقي.

في حال عدم تمثيل أي اتحاد وطني بنادٍ ضمن التصنيف، فسيتم اختيار أفضل أنديتها على مستوى النتائج والتتويجات القارية.

هيرسي سعيد يانج أفريكانز التنزاني رابطة الأندية الإفريقية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاهلى الرجاء المغربي الهلال السوداني

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