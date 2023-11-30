سامح شكرى من الإمارات: "COP 27" ركز على تنفيذ التعهدات المناخية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 27" في مصر ركز على تنفيذ التعهدات المناخية ونأمل استكمالها.

وأضاف شكري، في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية": "التحدي الكبير في التغير المناخي هو معالجة قضايا تغير المناخ، حيث اهتم مؤتمر شرم الشيخ بتنفيذ التعهدات والعمل على الوفاء بما تم إنجازه في المراحل السابقة، وعلينا التركيز في استكمال ما تم في فعاليات شرم الشيخ من قضايا مثل إقامة صندوق الخسائر والأضرار والتكيف ليس فقط قضايا تخفيض الانبعاثات".

وتابع: "نتطلع بأن يكون كوب 28 هو خطوة إضافية لمواجهة التحديات الخاصة بتغير المناخ، متمنيًا لرئاسة الإمارات كل التوفيق"، مضيفًا أن العمل مشترك ويجب تكاتف الجهود فيما بين الدول النامية.

ونوه بأنه على الدول المتقدمة أن تفي بتعهداتها بأن تفتح مجالات التمويل ليتم إصلاح مؤسسات التمويل الدولية حتى يكون هناك توفير اعتمادات التي تؤهل الدول النامية، بأن تنتقل إلى انتقال عادل للطاقة جديدة والمتجددة وتخفيض الانبعاثات، ولا يمكن أن تحمل الدول النامية الأعباء دون أن يتم توفير آليات لها تجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها والعمل على مواجهة التحدي للتغير المناخي، لأنه حتى الآن لا يوجد وفاء.